Manobras do Congresso sobre pacote anticorrupção geram panelaço

Moradores de ao menos cinco cidades fizeram um panelaço na noite desta quarta-feira, 30, motivado pelas manobras do Congresso Nacional em relação ao pacote anticorrupção. Com a hashtag #panelaço, os tweets se concentram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, alguns com registros em vídeos. Goiânia, Belo Horizonte e Brasília também tiveram manifestações.

A manobra de Renan poderia resultar em uma votação inesperada ainda na noite desta quarta-feira das medidas que foram alteradas pelos deputados – e criticadas ao longo do dia pelo Ministério Público e associações de magistrados. O pedido, no entanto, foi rejeitado em votação realizada entre os senadores.

Em São Paulo, as panelas puderam ser ouvidas em Higienópolis, Santa Cecília e Perdizes, além de bairros da zona Sul não especificados pelos usuários do Twitter. No Rio, as publicações relatam panelaço na Tijuca, Gávea, outros bairros da zona Sul da cidade, além de Niterói, na região metropolitana.

Outros usuários chegaram a dizer que o protesto é favorável à continuação da Operação Lava Jato e contra o presidente Michel Temer. "Esquerda e direita mais unidas do que nunca", escreveu Léo Brossa, do Rio de Janeiro.

Panelaco aqui em copa pic.twitter.com/w2Jv9PQAu2 — Marcelo Lopes (@Marcelo_B_Lopes) 30 de novembro de 2016

Panelaço em São Paulo Veta, Temer pic.twitter.com/0dlIJK6CNr — GABRIEL PINHEIRO (@GABRIELPlNHEIRO) 30 de novembro de 2016