Usinas de cana denunciadas por empregar índios A Justiça de Ribeirão Preto acatou a denúncia feita no ano passado pela Procuradoria da República na cidade contra as usinas Santa Lydia e Nova União, da região de Ribeirão Preto, que no passado haviam trazido índios do Mato Grosso do Sul para cortar cana durante a safra. Dez pessoas, incluindo empresários das usinas, comerciantes e funcionários da Funai, foram incluídas na denúncia. A Justiça também decretou a prisão preventiva de um dos acusados, Laércio Artioli, já detido na região de Presidente Prudente no final da semana passada. Artioli é acusado de ser um dos intermediários da negociação para a contratar os índios. Os demais empresários já foram notificados e serão ouvidos pela Justiça a partir desta semana. Segundo o procurador Francisco Guilherme Bastos, de Ribeirão Preto, a prisão só ocorreu porque o empresário era reincidente no mesmo tipo de crime. Segundo ele, pelo fato de haver um suspeito preso, o processo deverá correr mais rapidamente. As audiências devem estar concluídas em 75 dias. Os dez empresários foram denunciados por formação de quadrilhas, aliciamento de índios e não-cumprimento de leis trabalhistas. As penas podem chegar a 800 anos para cada um, segundo o procurador. À época da denúncia contra as empresas, foi apurado pelas investigações que 374 índios haviam sido trazidos para cortar cana com promessas de salários em torno de R$ 700, mas recebiam R$ 4 por dia trabalhado. Descoberta a trama, os índios foram reencaminhados a sua terra natal e receberam todos os benefícios que a lei trabalhista previa. O corte de cana na safra passada foi feito nas usinas por trabalhadores regularmente contratados. Segundo o procurador da Justiça em Ribeirão Preto, Francisco Guilherme Bastos, houve dificuldades na identificação dos proprietários da usinas denunciadas já que a maioria estava subdividida em várias empresas. "Uma delas, inclusive, possui endereço nas Ilhas Virgens, conhecido paraíso fiscal no Caribe", afirmou o procurador. Ele acredita que este é um dos fatos que estão levando a Justiça a manter determinado sigilo no caso. "Já foi pedida a quebra de sigilo bancário dos acusados", explicou. Os empresários João Carlos Caruso, Manoel Antônio do Amarante Avelino da Silva, Carlos Biagi e Gustavo Afonso Junqueira foram procurados, mas não atenderam a reportagem. Apenas Junqueira divulgou nota, dizendo que pode ter havido equívoco no envolvimento de seu nome no processo. Além dos quatro empresários de Ribeirão Preto, também foram denunciados Jacques Samuel Blinder, presidente da Usina Santa Fany, de Presidente Prudente, e o comerciante José Francisco Alves Junqueira, que figurava em contratos milionários com as usinas Santa Lydia e Nova União, apesar de ter estado desempregado por dois anos após a falência de sua banca de jornais na cidade de Tanabi. Assim como o comerciante, a procuradoria denunciou o mestre de obras de rodovias Dejaci Alves dos Reis, considerado como "laranja". Os funcionários da Funai denunciados foram Edvaldo Félix e Mauro de Barros Terena.