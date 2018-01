Usina de Machadinho vai reforçar sistema elétrico A usina hidrelétrica de Machadinho deve entrar em operação na próxima quinta-feira, dia 31, acrescentando mais 1.400 MW de capacidade de geração ao sistema elétrico inteligado brasileiro. A inauguração ocorre 20 meses antes do prazo previsto originalmente. A usina, localizada na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Rio Pelotas, possui três turbinas, mas só estará operando com capacidade máxima a partir de julho. No Nordeste, outras duas usinas térmicas serão incluídas no Programa Prioritário de Termelétricas (PPT): Termoalagoas (AL) e Paraíba (PB), com capacidade de 150 MW cada uma. As usinas já existem, mas ao serem incluídas no PPT ganham o direito a receber gás da Petrobras em condições especiais.