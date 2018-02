'Usei expressões impróprias' contra ruralistas, diz Minc

Minc lembrou que já se desculpou com os que se consideraram ofendidos por ter sido "indelicado" com a bancada ruralista. "Mas os parlamentares também falaram de mim, me chamaram de traficante para baixo", rebateu. O ministro afirmou que entende a indignação por parte dos parlamentares. "A maior parte da minha vida estive sentado na cadeira em que eles estão. Não vou criticá-los, pois a vida toda fiz isso."

Minc disse que não se humilhará nem se acovardará durante a audiência, apesar de ele e os parlamentares presentes terem avaliações divergentes a respeito do espaço ocupado pela agricultura para a produção de alimentos. Questionado sobre se mediria as palavras após a audiência, Minc afirmou: "Meu estilo é mais descontraído, estou até com o meu colete por baixo do paletó", disse ele, reafirmando que a expressão usada contra os produtores foi "descabida".

Minc disse ainda que, apesar de admitir que cometeu um erro, há divergências entre ele e os ruralistas que devem permanecer. "Tenho grande entrosamento com a agricultura familiar e já possuo diálogo com a soja, com a cana e agora tento restabelecer o diálogo com a pecuária", afirmou. O ministro salientou também que quer deixar claro na bancada que não prega a luta de classes no campo. "Mas defendo, sim, um tratamento diferenciado entre o agricultor familiar e o empresarial."

Polêmicas

O ministro disse estar tranquilo também em relação a sua atuação à frente da pasta, pois, em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do Executivo teria mostrado bom humor ao verificar que o ritmo de crescimento do desmatamento está diminuindo no País e que isso já vem sendo reconhecido no exterior. Ele comentou também que está sempre envolvido em polêmicas, como a de ter participado da passeata a favor da descriminalização da maconha e a defesa do casamento entre homossexuais. "Parece que tenho atração fatal pela confusão, mas é porque não fujo desses temas."