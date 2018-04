Uribe encontra Lula na terça no Brasil O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, viajou neste domingo para uma visita oficial de dois dias no Brasil. Durante a estada, Uribe se reunirá com seu colega, Luiz Inácio Lula da Silva, apontado por ele como um dos líderes para o processo de integração na região. Antes da viagem, Uribe concedeu entrevista coletiva em Cartagena, na costa caribenha do norte do país. Ele apontou que a Colômbia tem um forte déficit com o Brasil. "É preciso compensá-lo pela via dos investimentos do Brasil na Colômbia", defendeu. Uribe fará contatos com empresários brasileiros durante a visita. Na segunda-feira, participa de almoço com empresários em São Paulo e, pela tarde, terá encontro com empresários de diversos setores na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O presidente apontou que Lula liderou o processo para integração da Comunidade Andina de Nações (CAN) com o Mercado Comum do Sul (Mercosul). "Há uma agenda bilateral de grande importância", completou. Uribe e Lula se encontram na terça-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. Uribe também terá reuniões no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira, ele se encontra ainda com o governador de São Paulo, José Serra. Os ministros de Relações Exteriores, Jaime Bermúdez, do Comércio, Luis Guillermo Plata, e também empresários colombianos integram a comitiva na viagem. Este será o nono encontro oficial de trabalho entre Uribe e Lula.