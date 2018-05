Urgência para projetos do pré-sal pode voltar no Senado O líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode voltar a impor urgência constitucional à tramitação, no Senado, dos quatro projetos de lei que definem o marco regulatório do pré-sal caso as propostas enfrentem resistência dos senadores.