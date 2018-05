Universitários protestam contra José Sarney em São Paulo

Estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Universidade de São Paulo (USP) realizaram um protesto na madrugada desta quarta-feira, 23, em São Paulo. Eles vestiram diversas estátuas da cidade com camisetas que traziam os dizeres "Fora Sarney", em referência ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que teve a sua gestão como alvo de várias denúncias.

Do protesto de hoje, participaram universitários de Direito da PUC-SP e da USP e de Engenharia da Escola Politécnica (Poli) da USP. A escolha de Sarney para estampar as camisetas é simbólica, afirmou o presidente do CA 22 de Agosto da PUC-SP, Marco Antônio Moreira da Costa. "Ele é o símbolo do tipo de político brasileiro que a gente não quer mais", explicou.

Os universitários saíram da Avenida Paulista por volta das 4 horas e percorreram a Praça General San Martin, a Praça Ramos, a Praça Pan-Americana, o Parque Dom Pedro e a Avenida Santos Dumont. O objetivo do protesto era divulgar o movimento Ética Já, criado pelos Centros Acadêmicos (CAs) de diversos cursos, em diversas universidades, entre elas a da PUC-SP, USP e Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).