Universidade Solidária inicia atividades de 2002 Alunos e professores de 186 universidades públicas e privadas de todo país iniciam mais uma etapa de trabalho do Programa Universidade Solidária (Unisol) no dia 8 de janeiro. De janeiro a março, alunos de 13 estados devem atuar em 49 municípios da região norte e nordeste. Ao todo, cerca de 550 estudantes e 50 professores estão envolvidos na primeira parte das atividades. Segundo a assessoria de imprensa da Unisol, em quase seis anos, cerca de mil municípios brasileiros de todas as regiões do Brasil participaram do UniSol, recebendo aproximadamente treze mil universitários. Todas as atividades envolvem a comunidade na busca de soluções locais. As prefeituras têm a oportunidade de capacitar e reciclar servidores públicos, professores e agentes comunitários. Os universitários trabalham com ações que buscam desenvolver de forma sustentável as comunidades, com temas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida: organização comunitária, noções básicas de saúde, educação e cidadania. A atuação das universidades, por meio de equipes universitárias, é de caráter educativo e não assistencial. O UniSol não tem orçamento próprio; as atividades contam com o apoio de empresas públicas e privadas. São parceiros do UniSol: Banco Real ABN Amro Bank, Caixa Econômica Federal, Capes, CNPq, Comunidade Ativa, Cosipa, CPRM/ CIDA, Fundação Ford, Grupo Takano, Grupo NewCommBates, Instituto Kaplan, Instituto Xingó, Klabin, LG Electronics, Marisol, Ministério da Educação, Nordeste Linhas Aéreas Regionais, Petrobras, Rio Sul, Sebrae, Sesc, Sul América, TAM, Telebrasília Brasil Telecom, Telefónica, TransBrasil, Unesco e Varig.