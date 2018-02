Universidade de SC adia matrículas A Universidade Federal de Santa Catarina transferiu as matrículas dos 60 calouros de Engenharia de Materiais dos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro para os dias 14 e 15 de fevereiro, datas previstas para as matrículas dos demais cursos. Com a decisão, tomada ontem, a universidade catarinense ganha tempo para esperar o julgamento, pelo Tribunal Regional Federal, de seu recurso contra a liminar do juiz Gustavo Dias de Barcelos que tornou sem valor a classificação por cotas do vestibular para ingresso neste ano, no dia 18 de janeiro.