Universidade confere título a Eros Grau O ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal, receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Havre, da França. A entrega do título acontecerá durante as celebrações do 25º aniversário da universidade, no dia 2 de julho. Além do ministro brasileiro, serão homenageados o engenheiro romeno Viorel Minzu, reitor da Universidade de Galati (Romênia), o geógrafo russo Vladimir Kolossov, vice-presidente da União Geográfica Internacional e o físico chinês naturalizado americano, Leon Ong Chua, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley.