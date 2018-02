Unica rebate declaração de Dilma sobre etanol de milho A presidente da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), Elizabeth Farina, rebateu nesta quarta-feira, 6, declaração da presidente Dilma Rousseff, que em entrevista hoje após sabatina na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) disse que o etanol de cana do País compete com o combustível feito a partir do milho nos Estados Unidos. "Mais de 90% do hidratado produzido no Brasil é destinado ao mercado interno. É a desoneração da gasolina, e não o etanol de milho, que afeta a competitividade do hidratado", afirmou. Para a executiva, Dilma se mostrou "desinformada" sobre a questão.