União vê Osasco como modelo para plano antimiséria A presidente Dilma Rousseff foi buscar no município de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, o modelo para enfrentar a prioridade de seu governo: erradicar a miséria, situação na qual se encontram entre 9,2 milhões e 21,5 milhões de brasileiros, de acordo com as diferentes valores que definem a extrema pobreza em documentos oficiais.