União tem a receber 20% do PIB em dívidas A União tem a receber, em contribuições previdenciárias e tributos atrasados e sonegados à Receita Federal, o equivalente a quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB). São R$ 130 bilhões devidos ao Fisco mais R$ 115 bilhões em dívidas de empresas privadas, setor público e entidades filantrópicas com a Previdência Social. Segundo o consultor de Orçamento do Congresso, economista José Fernando Cosentino Tavares, a dívida ativa no País pode ser comparada à carga tributária de todo o setor público - cerca de 34% do PIB. "Se fosse possível cobrar essa dívida de uma única vez, ela corresponderia ao que os três níveis de governo arrecadam em um ano." O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que o crescimento do montante que a Previdência tem a receber é muito superior ao da arrecadação - poderá chegar a R$ 500 bilhões em cinco anos, com base na taxa de crescimento dos débitos previdenciários, de 30% ao ano. Há um mês, o tribunal faz uma auditoria para avaliar esses débitos e o impacto das medidas de cobrança adotadas pelo governo. "Torna-se clara a necessidade de ações que impeçam o alcance de tais níveis da dívida previdenciária", atesta o TCU. De 1999 para 2000, as receitas das contribuições previdenciárias aumentaram em R$ 6,6 bilhões, mas a dívida cresceu em R$ 28,9 bilhões. "A Previdência precisa ter um plano estratégico para diminuir esse estoque", afirma o diretor de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Valdir Moisés Simão. Fantasia - Já o especialista em contas públicas Raul Velloso acredita que esses números, apesar de alarmantes, não deixam de ser fantasiosos. "Ninguém sabe quanto essa dívida vale de fato", ressalta. Tavares concorda: "Os números são astronômicos, mas estão fora da realidade." Vista como uma caixa-preta pelo Congresso, a dívida ativa da União é apontada todos os anos pelos parlamentares como uma potencial fonte de receitas para aumentar gastos e até mesmo para reduzir o déficit do INSS, na casa dos R$ 12 bilhões ao ano. Para Tavares, no entanto, a recuperação desses créditos em ritmo mais acelerado do que o atual poderia ajudar as contas públicas, porém jamais na proporção desejada. "O que é possível cobrar não salva a situação fiscal do País." Agilidade - Os dois especialistas defendem uma avaliação com base na viabilidade do retorno desses créditos, e não do critério formal, que é a constatação da dívida por parte dos fiscais. Velloso é favorável à terceirização da cobrança para torná-la mais ágil, com descontos significativos para estimular os devedores a normalizarem sua situação. Segundo o diretor de Arrecadação do INSS, uma avaliação quantitativa do estoque dos créditos previdenciários está nos planos do órgão. No fim de 2000, o INSS computava R$ 3,2 bilhões de créditos irrecuperáveis, devidos por 4.199 empresas com falência decretada, conhecidos pelo instituto. No entanto, sabe-se que esse número representa uma pequena parcela dos créditos "podres" incluídos na dívida ativa. "Mesmo que a Justiça fosse menos morosa, certamente uma boa parte dessa dívida não é mais possível de ser cobrada porque muitas empresas nem existem mais", complementa Velloso. Segundo o economista, uma parcela razoável desses débitos decorre das elevadas multas e taxas de juros adotadas na economia brasileira nos últimos anos e utilizadas para atualizar os valores devidos. Dos R$ 73,5 bilhões que o INSS tenta cobrar na Justiça, R$ 27 bilhões correspondem ao principal. A maior parte é conseqüência do acréscimo de juros, multas e correção monetária. "Isso explica parte da grandiosidade dos números da dívida ativa", constata Tavares. Os maiores devedores da Previdência Social são as empresas privadas, responsáveis por 82% do total da dívida, seguidas das entidades e órgãos estaduais e municipais, com 17% do estoque.