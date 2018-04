União gastou R$ 209 mi com eventos em 2008, diz site Levantamento divulgado hoje pelo site Contas Abertas, com informações de rubricas de dispêndios do governo federal, mostra que em 2008 foram gastos R$ 209,4 milhões com a locação de instalações, mobiliários e demais serviços para realização de eventos (conferências, congressos, exposições e espetáculos), o que representa um crescimento de 77% ante 2007, quando foram desembolsados R$ 118 milhões. O levantamento ainda aponta que, nos primeiros meses deste ano, já foram gastos pouco mais R$ 5,7 milhões. Dentre os órgãos que mais desembolsaram em 2009, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) lidera a lista de gastos. De acordo com o site, cerca de R$ 1,8 milhão do montante global gasto este ano pela União foi de responsabilidade do instituto. Durante o ano passado, a Embratur gastou R$ 15,7 milhões, quarto maior valor pago por um único órgão federal naquele período. O levantamento ainda indica que embaixadas e consulados brasileiros no exterior também têm gastos significativos com promoção de eventos. As unidades em Argel, na Argélia, em Rabat, no Marrocos, e em Trípoli, na Líbia, desembolsaram, juntas, quase R$ 400 mil, o que representa 40% dos gastos de todas as embaixadas e consulados brasileiros até a primeira quinzena de fevereiro. O Ministério das Relações Exteriores desembolsou R$ 29,4 milhões entre 2007 e 2008.