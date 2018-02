União Europeia se recusa a interferir em caso Battisti A União Europeia não vai interferir em favor da extradição do ex-ativista de esquerda Cesare Battisti. A informação foi revelada ontem pela Comissão Europeia, braço executivo do bloco que reúne 27 países, em Bruxelas. Segundo a Comissão Europeia, a disputa jurídica em torno do ex-militante do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC) é problema bilateral entre o Brasil e a Itália.