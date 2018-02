União anuncia indenização a camponeses do Araguaia A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça anuncia hoje, em São Domingos do Araguaia, no Para, a conclusão de 91 processos de anistia política e pedidos de indenização em favor de camponeses perseguidos pelo Exército durante a repressão à guerrilha do Araguaia (1972-1975). São pessoas que não participaram dos combates, mas foram perseguidas pelo Estado e que tiveram de esperar décadas para serem reparadas. Sem vínculos com a guerrilha ou o Exército, muitas famílias de camponeses perderam terras e filhos e hoje cobram uma indenização.