Unesco pede apuração de declarações de Bolsonaro As declarações do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) provocaram reação até de um braço da Organização das Nações Unidas (ONU). Em seu Twitter oficial, o escritório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil pediu apuração das frases do parlamentar.