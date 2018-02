Unesco critica regra de concessão de emissoras no País A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) criticou o sistema de concessão de emissoras no Brasil e recomendou que o País crie uma agência reguladora independente. "O poder do Congresso de emitir licença tem base constitucional, mas isso não atende os padrões internacionais", disse o canadense Toby Mendel, consultor internacional do órgão, que apresentou um estudo sobre o setor no Brasil, durante o Seminário Internacional das Comunicações Eletrônicas e Convergências de Mídia, que está sendo realizado em Brasília.