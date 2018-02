UNE inicia movimento pelo fim da corrupção A União Nacional dos Estudantes inicia na quinta-feira, com passeata no Rio, mobilização pelo fim da corrupção. A campanha deve se estender por todos os Estados em novembro. Entre as reivindicações, a presidente da UNE, Lúcia Stumpf, cita reforma política ampla, democratização dos meios de comunicação e ampliação dos investimentos em educação.