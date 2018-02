UNE convida Lula e Serra para o mesmo evento

Na última quarta-feira (25), os dirigentes estudantis convidaram José Serra para o evento, mas o tucano também não confirmou presença. Serra foi presidente da entidade em 1964, época em que o prédio que abrigava a UNE foi incendiado por agentes da ditadura militar. Segundo Iliescu, mais de 30 ex-presidentes da entidade estudantil foram convidados para o ato por "fazerem parte da história da UNE", e independentemente dos vínculos com o movimento estudantil dos convidados, Lula é considerado um "amigo" da entidade e uma figura acima dos que lideraram a UNE. "Lula tem um papel incomparável com qualquer outra liderança que o Brasil produziu neste período", argumentou o dirigente. "A UNE identifica o Lula como uma pessoa fundamental para a história do Brasil e para os avanços na educação, na valorização da nossa gente", completou.

Iliescu disse que a UNE é uma entidade suprapartidária e que vê com naturalidade o desconforto entre os petistas após o convite a Serra. "Assim como o Serra foi convidado e isso desagradou muitas pessoas, a notícia que o Lula foi convidado pode desagradar outras pessoas. Mas a UNE é muito maior que tudo isso, não é uma entidade de um só partido, da esquerda ou da direita", afirmou.

No final de seu mandato, em dezembro de 2010, Lula autorizou a liberação de R$ 40,6 milhões para a construção de uma nova sede da UNE. "Ele foi o presidente que teve a dignidade de reconhecer os crimes cometidos pelo Estado contra a UNE", justificou Iliescu.

Lula recebeu nesta tarde mais de 20 dirigentes da UNE e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) em seu escritório na zona sul da capital paulista. Além do convite ao petista, os estudantes falaram sobre a greve nas universidades federais e sobre a destinação de 10% do PIB para educação, uma das principais bandeiras da UNE. "Ele recomendou que a gente procurasse um diálogo direto com a presidente Dilma Rousseff sobre os 10% do PIB e as políticas de expansão das universidades federais", comentou Iliescu. De acordo com o dirigente estudantil, Lula teria concordado com a proposta de 10% do PIB para a educação num prazo de 10 anos. "Ele tem a impressão de que o governo pode topar caminhar junto com o movimento", contou. Quanto à greve nas universidades federais, Lula teria afirmado aos estudantes que quer que os trabalhadores da Educação sejam valorizados, mas não comentou a proposta encaminhada pelo governo federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Política

Horas antes da visita dos estudantes, Lula recebeu a candidata do PP à Prefeitura de Campina Grande (PB), Daniela Ribeiro. A candidata esteve acompanhada de seu irmão, o ministro Aguinaldo Ribeiro (Cidades), que veio a São Paulo "reiterar" o apoio do ex-presidente a aliança local.

Em Campina Grande, o PT rompeu com o PMDB do senador Vital do Rêgo, presidente da CPI do Cachoeira, mas prometeu apoio a ele em 2014. Reduto eleitoral da família Rêgo, a cidade é comandada há oito anos por Veneziano Rêgo (PMDB), irmão do senador, com o apoio do PT. Na capital paulista, o PP de Ribeiro e do deputado federal Paulo Maluf apoiam o petista Fernando Haddad.

Na próxima segunda-feira, Lula passará o dia em sessão de fotos com os candidatos a prefeito de cidades com mais de 150 mil eleitores. Devem comparecer mais de 100 candidatos, entre petistas e aliados da base do governo federal, ao encontro que será realizado em um hotel da capital paulista.