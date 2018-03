Um forrozeiro para embalar filho de Lula

Dos 511 candidatos que disputarão uma das 21 cadeiras da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, um sai com dupla evidência: além de filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e da primeira-dama Marisa Letícia da Silva, o empresário Marcos Lula da Silva, de 37 anos, deu a largada na campanha, segunda-feira, tendo como cabo eleitoral o forrozeiro e deputado Frank Aguiar (PTB). Ele é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Previdência e do Trabalho Luiz Marinho. No início da noite, Marcos Lula e Frank Aguiar tiveram atividade de campanha no Gijo?s Restaurante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conhece o dono da casa, Juno Rodrigues da Silva, apelidado por ele de Topo Gigio. Ali é feita a chuleta preferida de Lula. Mas nem tudo são flores na campanha. Apesar de ser filho do presidente com o maior índice de aprovação popular da história do Brasil, Marcos Lula sabe que tem uma árdua missão pela frente. Em 1996, outra filha de Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, foi candidata a vereadora em São Bernardo e teve apenas 1.564 votos. Em 2004, Edson Inácio Marin da Silva, filho de Genival Inácio da Silva, o Vavá, irmão de Lula, também disputou uma cadeira naquela Legislativo e teve somente 1.784 votos. O PT elegeu apenas 4 dos 21 vereadores naquele ano e o que ficou em último pela coligação foi o ex-deputado estadual Wagner Lino, com 3.720 votos. Historicamente o PT vai eleitoralmente mal na cidade considerada seu berço, onde mora o presidente Lula. Tanto que só conquistou a prefeitura uma vez, em 1988, com o advogado Maurício Soares, que depois rompeu com o partido e ganhou mais duas eleições como adversário. Soares agora está de volta às origens e apóia Marinho, razão pela qual os petistas apostam em virar o jogo contra o candidato do prefeito William Dib (PSB), o deputado estadual Orlando Morando (PSDB). E há uma determinação forte, porque vencer em São Bernardo virou ponto de honra para Lula e seu time. O presidente definiu Frank Aguiar como vice. O próprio Marinho já divulgou que os gastos de campanha estão estimados em R$ 15 milhões - ante os R$ 6 milhões de Morando.