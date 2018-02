Um em cada três deputados tem pendências na Justiça ou TC

Um em cada três deputados federais tem algum tipo de pendência na Justiça e no Tribunal de Contas, divulgou nesta quinta-feira, 17, a ONG Transparência Brasil.Segundo o coordenador do projeto Excelências, Fabiano Angélico, no Estado de Tocantins, sete em cada dez deputados têm processos. Ao todo, são 513 o número de parlamentares na Câmara. Veja também: Quem são os parlamentares com pendências "O estudo foi feito com base em um banco de dados dos parlamentares. Em Tocantins, por exemplo, quase 70% dos deputados são réus por diversos motivos. É muito diluído" disse. Como o caso dos deputados por São Paulo Clodovil Hernandes, do PR, e Paulo Maluf, do PP. " O Maluf tem diversas ações e o Clodovil responde a processo por danos ao meio ambiente, disse Angélico ao estadao.com.br. As pendências variam, como crime financeiro, improbidade administrativa, e crime contra o meio ambiente.