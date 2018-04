Um dos foragidos no caso Arruda se apresenta a PF

O diretor da Companhia Elétrica de Brasília, Haroaldo de Carvalho, envolvido no episódio da tentativa de corrupção de testemunhas que motivou a prisão de José Roberto Arruda, apresentou-se à pouco Superintendência da Polícia Federal. De acordo com a PF, Haroaldo já foi recolhido à Carceragem.

Continuam foragidos o ex-deputado Geraldo Naves (DEM) que teria levado a proposta de suborno ao jornalista Edson Sombra, e o ex-secretário de Comunicação, Wellington Moraes. Ambos estão envolvidos na tentativa de suborno realizada na última quinta-feira, 4, quando o servidor do governo do Distrito Federal Antonio Bento foi preso ao tentar entregar R$ 200 mil ao jornalista Edmilson Edson dos Santos, o Sombra, que possuiria cópias dos vídeos em que políticos do DF e o próprio Arruda aparecem recebendo dinheiro vivo.

Outro acusado, Antonio Bento, já havia sido preso em flagrante ao tentar subornar Edson Sombra, testemunha do escândalo investigado pela Polícia Federal. O sobrinho do governador, Rodrigo Arantes, se entregou à superintendência da Polícia Federal na quinta-feira, 11.