Um dia após receber alta, Alencar volta a hospital para transfusão de sangue

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, José Alencar, deu entrada no Hospital sírio-libanês para realizar uma transfusão de sangue, informou sua assessoria nesta sexta-feira, 19. Ele havia tido alta do hospital na quinta, 18, após permanecer 24 dias internado.

No dia 25 de outubro Alencar deu entrada no hospital para tratar de uma obstrução intestinal. Na última segunda-feira, 15, o vice-presidente foi transferido para um quarto comum depois de três dias na unidade coronária (semi-intensiva) do hospital, após sofrer um enfarte agudo do miocárdio na quinta-feira da semana passada.