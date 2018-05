Um dia antes da votação, governo foca em nanicos para barrar o impeachment

Na véspera da votação do impeachment, interlocutores da presidente Dilma Rousseff vão reforçar a investida num bloco de deputados de partidos nanicos para conseguir os 172 votos necessários para barrar o avanço do processo na Câmara.

Um ministro do Palácio do Planalto disse que iria se encontrar logo cedo com a deputada Renata Abreu (SP), vice-presidente do PTN. A parlamentar permaneceu no grupo dos indecisos até esta semana, quando articulou a formação de um grupo junto com PHS, PROS, PSL e PEN e anunciou 26 votos a favor do afastamento de Dilma.

Na sexta-feira, porém, o governo conseguiu reverter alguns votos e ganhar fôlego na disputa contra o impeachment. A ideia é que as articulações continuem neste sábado e envolvam além da própria Dilma, ministros, parlamentares da base aliada e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na manhã deste sábado, a presidente vai se reunir com militantes que apoiam o seu mandato e estão acampados em Brasília para acompanhar a votação do impeachment neste domingo. A ideia do ato ao lado de integrantes de movimentos sociais e sindicais é mostrar a força do governo e animar a militância nesta reta final.