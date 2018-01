Um Congresso incrível Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, for denunciado à Justiça por corrupção e permanecer no cargo – argumentando que muitos colegas seus também o foram e nem por isso renunciaram ao mandato –, a atual legislatura se tornará oficialmente a mais inacreditável pós-redemocratização. Mesmo competindo com anões do orçamento e o maníaco da serra elétrica, a atual safra parlamentar supera as anteriores em despudor.