Ultrarricos ganham força no Brasil, diz 'Financial Times'

Uma reportagem no jornal "Financial Times" desta segunda-feira afirma que "os ultrarricos do Brasil estão crescendo em número e força".

A reportagem destaca a expansão do mercado de luxo brasileiro para cidades além de Rio e São Paulo, um fenômeno impulsionado pelo crescimento estelar do país, que se expandiu 9% entre o primeiro trimestre de 2009 e o mesmo período deste ano.

O texto é parte de um caderno especial sobre o mercado de luxo produzido pelo jornal, que aborda tantos mercados desenvolvidos quanto emergentes. A publicação destaca como causa do aumento deste nicho a ampliação da renda no Brasil.

"A crise afetou os ricos latino-americanos menos que seus pares em outros continentes, e a proporção de ultrarricos em relação à população abastada é maior do que em qualquer outra região", afirma o jornal, citando um relatório elaborado pelo banco Merrill Lynch e a consultoria Capgemini.

"Em 2008, o número de ricos no Brasil aumentou para 131 mil, passando o número da Austrália e da Espanha, e levando o Brasil ao 10º posto na tabela dos super-ricos."

O jornal destaca como esse segmento está se desenvolvendo em outras cidades além das tradicionais São Paulo - onde se concentra 70% deste nicho, segundo a reportagem - e Rio.

"Além de inaugurar um shopping center em Brasília em março", exemplifica o jornal, "o Iguatemi está planejando outros em São Paulo e quatro mais em Alphaville, Jundiaí, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo".

Para o "Financial Times", "com imagens abundantes das favelas e da violência urbana, é fácil ver o Brasil como um país pobre. Mas esse é apenas metade da história".