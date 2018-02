UGT apresenta nomes de sindicalistas para Alckmin O presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, disse hoje que a central apresentou ao governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), os nomes do presidente regional do PPS, deputado estadual Davi Zaia, e do secretário-geral da entidade, Chiquinho Pereira, como nomes para ocupar a secretaria estadual do Trabalho. De acordo com Patah, em reunião realizada no fim da manhã de hoje no escritório de Alckmin, o tucano teria ficado satisfeito com as sugestões da UGT.