UFC anula provas de vestibular realizadas hoje A reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) decidiu, esta noite, anular as provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática e Biologia, realizadas hoje de manhã, na abertura da primeira etapa de seu Vestibular. A decisão se justifica diante dos tumultos registrados em diversos locais. As provas anuladas foram transferidas para o próximo dia 25, devendo os candidatos comparecer aos mesmos locais, em idêntico horário. Todo o restante do calendário do Vestibular foi mantido, inclusive as provas de História, Geografia, Física e Química, marcadas para o próximo domingo (20). Ainda, segundo a UFC, os cerca de dois mil inscritos por meio de liminar não poderão fazer o concurso.