UE e EUA discutirão livre-comércio e espionagem na 2ª O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, afirmou nesta sexta-feira que a União Europeia (UE) e os Estados Unidos chegaram a um acordo para discutir as preocupações com as atividade da inteligência norte-americana e sobre o acordo de livre-comércio. As conversas serão iniciadas na segunda-feira, 8 de julho.