UDR protocola pedido de prisão de Rainha A União Democrática Ruralista (UDR) pediu ontem a prisão do líder sem-terra José Rainha e de seu braço direito, Sérgio Pantaleão, por terem articulado as invasões do "carnaval vermelho" no Pontal do Paranapanema. Os pedidos foram protocolados no Departamento de Polícia Judiciária e na Procuradoria-Geral de Justiça. Ao mesmo tempo, Rainha decidiu desocupar as 20 fazendas invadidas no Pontal. Disse que a decisão de recuar é um "gesto de boa vontade para o diálogo" com o governo estadual.