UDR pretende cobrar agentes por desapropriação errada

O Incra, que já assentou 1.067 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nas terras, vai entrar com recurso. De acordo com o presidente da UDR, Luiz Antonio Nabhan Garcia, caso a decisão do TRF seja mantida, a entidade entrará com ação para que os responsáveis pelo erro façam o ressarcimento do erário com recursos pessoais. "O contribuinte não pode continuar arcando com prejuízos resultantes da imperícia ou da irresponsabilidade de agentes públicos", disse. Segundo Nabhan, a UDR nacional instruiu seus advogados para o acompanhamento do caso.