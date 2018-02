UDR pedirá bloqueio de carro usado por militante do MST

Segundo Nabhan Garcia, a UDR enviou ofícios aos comandos regionais da Polícia Militar solicitando as placas dos veículos usados nas ações. "A PM agiu corretamente ao identificar os líderes das invasões e anotar as placas dos carros. Vamos processar os invasores para que respondam na esfera civil e criminal por seus atos." Além do prejuízo direto com o rompimento de cercas e portões, o fazendeiro sofre as perdas na produção e ainda gasta com as ações de reintegração de posse. "Sem contar o desgaste psicológico e o prejuízo moral", disse Nabhan Garcia.

Ele contou que os donos de fazendas no 15º Perímetro, uma área de 92,6 mil hectares que a Justiça julgou como devoluta, no Pontal do Paranapanema, estão entrando com ações de interdito proibitório na tentativa de evitar invasões. "O Zé Rainha (José Rainha Júnior, líder dos sem-terra) está levando um monte de gente para acampamentos nessa região. Dali eles vão para dentro das fazendas. O que o produtor espera é que as autoridades, em vez de pressionar a Justiça para tomar a terra dele, façam alguma coisa para impedir as invasões." Hoje, mais duas fazendas foram desocupadas, nos municípios de Tupã, na Alta Paulista, e Caiuá, no Pontal, em cumprimento a liminares dadas pela Justiça.