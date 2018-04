UDR pede prisão de Rainha A UDR deve protocolar hoje no Ministério Público Estadual e no Departamento de Polícia Judiciária de Presidente Prudente pedidos de prisão contra José Rainha Júnior e Sérgio Pantaleão, considerado seu "braço direito", por crimes de esbulho possessório e formação de quadrilha. Segundo o presidente da UDR, Luiz Antonio Nabhan Garcia, as invasões foram anunciadas com antecedência na imprensa, o que constituiria também apologia do crime. Desde ontem, o setor jurídico da UDR prepara ações de reintegração. O trabalho é prejudicado pelo feriado do carnaval.