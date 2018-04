UDR exige ação contra ''carnaval vermelho'' A União Democrática Ruralista promete ações contra o Estado se a Polícia Militar não impedir as invasões do chamado "carnaval vermelho" no Pontal, anunciadas pelo líder sem-terra José Rainha. "O Estado terá de responder pelos prejuízos causados aos fazendeiros", diz o presidente da UDR, Luiz Antonio Nabhan Garcia.