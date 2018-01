Twitter de Marina vence prêmio internacional

O Twitter da ex-senadora Marina Silva (PV-AC) ganhou o prêmio Shorty Awards, considerado pelo jornal "The New York Times" uma espécie de "Oscar" dos twitters. Marina foi vencedora da categoria "políticos" na terceira edição anual do prêmio, que reconhece pessoas e organizações que produzem o melhor conteúdo na mídia social.

As indicações vieram dos internautas e foram analisadas pelos integrantes da Real-Time Academy of Short Form Arts & Sciences. Marina tem hoje 419.018 seguidores, que surgiu inicialmente como ferramenta da campanha eleitoral para a Presidência da República. Para os organizadores da campanha da ex-senadora, a atuação de Marina nas redes sociais ajudou a alavancar os 19,6 milhões de votos no primeiro turno da eleição presidencial de 2010.

O perfil da ex-senadora não é atualizado somente por ela, ao menos durante a campanha. Ao comentar o prêmio, Marina destacou o "trabalho coletivo" realizado em seu perfil."O Shorty Awards é o reconhecimento desse trabalho coletivo, que envolve a militância socioambiental, os profissionais de suporte e todos os que aportam o seu saber e suas reflexões para a formulação do conteúdo político", afirmou a ex-senadora, em nota divulgada nesta terça-feira, 29, por sua assessoria de imprensa.