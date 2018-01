Twitter da Secretaria de Cultura de SP publica mensagem favorável a Andrea Matarazzo

Gustavo Villasboas, do estadão.com.br

A conta de Twitter oficialmente utilizada pela Secretaria Estadual de Cultura, comandada pelo tucano Andrea Matarazzo, republicou uma mensagem favorável a eleição do secretário à Prefeitura de São Paulo. Matarazzo é um dos pré-candidatos do PSDB a prefeito da capital.

"QUEREMOS GENTE COMPETENTE NA PREFEITURA DE SP, POR ISSO QUEREMOS @AndreaMatarazzo", dizia a mensagem, que foi apagada pouco depois de ser divulgada. Mais de 37 mil pessoas acompanham as publicações do Twitter da secretaria.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a conta do Twitter foi utilizada indevidamente por uma pessoa de fora da equipe. A assessoria afirma que a suspeita é que alguém, que em algum momento tenha tido acesso à senha, tenha publicado a mensagem. A senha já foi trocada e todas as medidas necessárias foram tomadas, segundo a assessoria.