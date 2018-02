TVs argentinas transmitem posse de Dilma ao vivo As principais emissoras de TV da Argentina transmitem ao vivo a cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff (PT) e do vice-presidente, Michel Temer (PMDB). A cobertura destaca o fato de Dilma ser a primeira mulher presidente do Brasil e o elevado índice de popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A posse também é destaque de todos os sites de jornais. "Sai Lula, chega Dilma", titula o Clarin. "Expectativa pela posse de Dilma no Brasil", estampa o La Nación.