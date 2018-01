TV vai rever condição de autor de artigo sobre Lula

Uma possível exoneração de Benjamin ainda não chegou a ser cogitada, mesmo porque Batista disse não ter tido condições de conversar com o funcionário até agora. "Parece que caiu o mundo na cabeça dele", afirmou. O ex-militante petista vive no Rio de Janeiro, onde grava seus comentários, e eventualmente aparece em Curitiba, normalmente para participar como palestrante de eventos organizados pelo governo do Estado, como o seminário sobre pré-sal, no dia 22 de outubro.

Batista destacou que o texto de Benjamin "não tem nenhum aval na televisão". "Na televisão, ele é um sujeito com visão crítica das coisas do governo e de integração latino-americana", ressaltou. A reportagem tentou contato com Benjamin por meio da editora Contraponto, no Rio, mas não houve resposta.

O governo do Estado condenou a manifestação de Benjamin. "O governo manifesta forte indignação com o texto do funcionário da TV Educativa, considerando a publicação do artigo, ainda mais em um jornal claramente de oposição ao governo federal, uma atitude injustificada, absurda, fora de qualquer propósito, e parece que a serviço de uma determinada corrente político eleitoral", disse o secretário da Comunicação, Benedito Pires.