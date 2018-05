TV Tucana inaugura transmissão pela web Na primeira transmissão ao vivo, pela internet, da TV Tucana, os dirigentes do PSDB paulista disseram que a definição do candidato que disputará o governo de São Paulo no ano que vem só será feita após o partido resolver o nome que concorrerá ao Palácio do Planalto. Uma decisão está atrelada à outra, afirmou a cúpula tucana no Estado. A decisão do PSDB paulista dá respaldo ao argumento usado pelos principais nomes tucanos na disputa presidencial, os governadores José Serra (SP) e Aécio Neves (MG). Ambos avaliam que o melhor para o partido é jogar o debate sobre a candidatura presidencial para o começo do ano que vem. A pouco mais de um ano da eleição de 2010, o partido conta com dois candidatos ao governo do Estado, o ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o secretário estadual da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira. Os dois trabalham discretamente para viabilizar seus nomes na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O projeto da TV Tucana pretende agilizar a comunicação do partido com a militância às vésperas da eleição. Os líderes da legenda responderam a perguntas dos internautas, basicamente sobre eleição. De acordo com os dados oficiais, cerca de 600 pessoas acompanharam a transmissão, que contou com a presença do secretário-geral do partido em São Paulo, César Gontijo. Os tucanos também minimizaram a eventual entrada do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.