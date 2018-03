TV 'oficial' exibe deputado em protesto e até em missa

Na tarde da última sexta-feira, por exemplo, o deputado Carlos Gianazzi (PSOL) mandou enviar câmera, repórter e operador da TV Assembleia para cobrir manifestação organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado (Apeoesp) na Avenida Paulista, regisão central da capital paulista, que decidiu pela manutenção da greve da categoria. No evento, ele discursou em carro de som e distribuiu panfletos.

Uma semana antes, no dia 6, os deputados Bruno Covas e Célia Leão, ambos do PSDB, gravaram com a TV depoimentos no Mosteiro de São Bento, na missa celebrada em razão dos noves anos da morte do ex-governador Mário Covas (2001), avô de Bruno. No domingo, foi a vez de Donizete Braga (PT) ter a visita a entidade em São Miguel Paulista, zona leste da cidade, registrada pelas lentes da emissora da Assembleia.

Eleição

Gianazzi disse que sua participação no ato dos professores era uma atividade parlamentar. "Não vejo como autopromoção, com fim eleitoral. Nosso objetivo era dar visibilidade à greve. Fazer o contraponto e crítica à política educacional do governo do Estado."

A tucana Célia Leão disse que não solicitou nenhuma cobertura externa. A assessoria de Bruno Covas informou que foi a própria TV Assembleia quem decidiu cobrir a agenda de fim de semana do deputado e negou viés eleitoral. "A missa não foi usada eleitoralmente." Donizete Braga não retornou ligação da reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.