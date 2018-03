TV Gazeta e 'Estado' fazem debate com presidenciáveis

Representantes das campanhas de José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) assinaram nesta quarta-feira, 21, o compromisso oficial com a TV Gazeta e o Estado para a realização do debate entre os candidatos à Presidência no dia 8 de setembro, a partir das 23 horas.

Candidatos ao governo de SP confirmam debate Gazeta/Estado

A candidata do PT, Dilma Rousseff, não enviou assessores para o encontro, sinalizando que poderá não participar do debate. Caso ela não vá ao evento, a bancada com seu nome ficará vazia, segundo as normas definidas pelos demais partidos. A participação de Dilma, no entanto, não está descartada. Caso ela compareça, terá de aceitar as regras já assinadas.

O departamento jurídico da TV Gazeta chegou a enviar, no último dia 15, um convite informando sobre a reunião para o Diretório Estadual do PT em São Paulo e para a sede do PT em Brasília. Os dois endereços constam do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como oficiais para contato com Dilma.

O debate do dia 8 de setembro será transmitido ao vivo pela TV Gazeta, pelas rádios Gazeta e Eldorado e, na internet, pelo portal da Gazeta e pelo estadão.com.br. Será mediado pela apresentadora Maria Lydia Flândoli e contará com a participação de outros quatro jornalistas: Celso Ming (comentarista econômico do Estado), João Bosco Rabello (diretor da Sucursal de Brasília do Estado), Paulo Markun (comentarista da TV Gazeta), Silvia Corrêa (chefe de redação da emissora).

Sorteios

Além de firmar o compromisso definindo as regras do encontro, os representantes dos partidos participaram de dois sorteios: um que definiu a posição dos candidatos no estúdio e outro que estabeleceu a ordem em que eles vão responder a primeira pergunta, que terá natureza temática e será a mesma para todos os participantes.

De acordo com o sorteio, à direita da âncora ficarão Dilma e Marina. Do lado esquerdo estarão posicionados Plínio e Serra. A candidata do PV será a primeira a responder a pergunta feita por Maria Lydia, comum a todos. Depois dela, virão o candidato do PSOL, a petista e o tucano. No quinto e último bloco, eles farão as considerações finais, seguindo a ordem contrária.

Os jornalistas farão perguntas aos candidatos no primeiro e no terceiro blocos. No segundo e no quarto trechos do programa, o candidato responderá questões formuladas por outro candidato. Haverá sorteio para definir quem pergunta a quem. Nesses blocos, se o sorteado para responder não estiver presente, o sorteado para formular a questão poderá falar durante 1 minuto e meio sobre o assunto que lhe interessar.

Além do encontro presidencial, a TV Gazeta e o Estado também já confirmaram o debate entre os candidatos que disputam o governo de São Paulo. Será no dia 24 de agosto, às 22h.