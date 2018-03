TV Estadão publica a série 'Decanos Brasileiros - Dez Visões sobre a Democracia no País'

SÃO PAULO - Quais são os rumos do País? O que mudou no Brasil desde a consolidação do processo de redemocratização? Para responder a questões como essas, jornalistas do portal do Estadão saíram a campo para entrevistar grandes personalidades da cena intelectual do País.

O resultado está em 'Decanos Brasileiros - Dez Visões sobre a Democracia no País', série de vídeos que a TV Estadão começa a publicar nesta quarta-feira, 9, a partir das 15h. As entrevistas foram conduzidas ao longo do mês de janeiro e trazem reflexões sobre a realidade do Brasil de maneira aprofundada, com opiniões e análises únicas, pontos de vista que só poderiam ter sido emitidos por personalidades que acompanham de perto a cena política do Brasil há décadas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participam da série personalidades como Hélio Bicudo, Villas-Boas Corrêa, Isaías Raw, Boris Fausto, Hélio Jaguaribe, Fabio Konder Comparato, Danda Prado, Aziz Ab'Saber, entre outros.

Os vídeos serão publicados sempre às quartas-feiras, às 15h. O primeiro episódio da série traz uma entrevista do jornalista Otávio Dias, editor do portal do Estadão, com Hélio Bicudo, jurista, político e militante dos Direitos Humanos. Assista abaixo: