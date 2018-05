TV Estadão promove debate ao vivo sobre pesquisa Ibope

A TV Estadão e o estadão.com.br promovem hoje, a partir das 17h30, debate sobre a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada neste domingo. Participam da conversa Márcia Cavallari, diretora do Ibope, José Roberto de Toledo, jornalista especializado em reportagens com uso de estatística e blogueiro do estadão.com.br, e Daniel Bramatti, repórter de editoria de Nacional do Estado.

O debate poderá ser assistido no endereço estadao.com.br/pages/videos/aovivo/aovivo.shtm. Os internautas podem participar, enviando perguntas pelo Twitter da Política do Estadão.com.br, e pelo email debate@estadao.com.br. As melhores questões serão selecionadas e remetidas aos debatedores. Quem quiser, também pode acompanhar a conversa pelo blog Radar Político.