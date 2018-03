TV Estadão entrevista nova presidente da UNE nesta quinta

A TV Estadão entrevista nesta quinta-feira, 6, a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Virgínia Barros. A conversa será transmitida ao vivo, a partir das 14h30. Os internautas podem enviar sugestões de perguntas pelo Twitter (twitter.com/estadao), usando a hashtag #estadaoune, ou pela página do Estadão no Facebook (www.facebook.com.br/estadao).

Virgínia Barros foi eleita no último domingo, 2, para presidir a entidade no biênio 2013-2015. Ela é estudante do curso de Letras da Universidade de São Paulo (USP) e filiada ao PC do B, partido que comanda a UNE desde 1991.

Quinta mulher a ocupar a presidência da entidade, a estudante também é militante da União da Juventude Socialista (UJS) e formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nasceu em Garanhus (PE), cidade onde nasceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua gestão, promete cobrar melhoras no programa de expansão das universidades federais, além do destino de 10% dos recursos do PIB para educação, principal bandeira da UNE.