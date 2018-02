TV cubana divulga vídeo do encontro de Lula e Fidel

A televisão cubana divulgou nesta quarta-feira, 16, um vídeo do encontro do líder cubano Fidel Castro e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Castro, com 81 anos, sofreu uma série de operações em julho de 2006 que o afastaram do poder e desde então não foi visto em público. Seu irmão, o vice-presidente Raúl Castro, está interinamente no governo. Veja Também: Lula afirma que Fidel Castro está com 'saúde impecável' A imprensa cubana não divulgava imagens do líder há vários meses, até que ontem à noite funcionários brasileiros mostraram a jornalistas fotos do encontro. Em roupas esportivas, Castro aparece magro como nas imagens anteriores, com a barba branca bem cuidada. Em todas as imagens ele aparece sentado. A televisão divulgou um vídeo de quase dois minutos com imagens em movimento e algumas das fotos. Castro aparece falando animadamente com Lula em uma sala mobiliada com poltronas de vime. Não é possível escutar a voz dos dois. O locutor diz que ambos reforçaram as relações de irmandade entre as nações, mas não especificou os temas discutidos.