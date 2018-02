TV continua imprescindível para candidatos Para a presidente Dilma Rousseff, mais do que o apoio formal do PMDB ou a confirmação de Michel Temer como seu vice, estão em jogo na convenção nacional os cerca de 3 minutos de tempo de TV que o partido pode oferecer à sua candidatura. Desde as eleições de 1994, apenas uma vez um candidato com menos tempo de TV no primeiro turno venceu as eleições: Luiz Inácio Lula da Silva em 2002.