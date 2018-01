TV Câmara faz 4 anos e reprisa principais debates Os principais debates ocorridos na Câmara dos Deputados nos últimos quatros anos, como os da reforma da Previdência e os do fim da impunidade total para os parlamentares, podem ser assistidos pelos telespectadores da Tevê Câmara, a partir deste sábado. De acordo com a assessoria de comunicação da tevê, a reexibição faz parte da comemorações dos quatro anos da emissora, que pode ser sintonizada por antena parabólica e pelos canais a cabo em qualquer parte do Brasil. A tevê fica no ar 24 horas, com uma programação que não se restringe a assuntos políticos. São exibidos também documentários, filmes e matérias sobre arte e cultura. Foram reservados 30 minutos da programação para atender exclusivamente a bancada feminina do Congresso. O programa "Mulheres no Parlamento" estréia na quinta-feira, com repetição aos domingos. Outra novidade é o programa "Visão Crítica", transmitidos todos os dias às 8h30, com a participação de convidados e de deputados, que farão a análise de fatos publicados na imprensa, no País e no mundo.