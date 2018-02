TV Brasil inicia transmissão para 49 países africanos Com a promessa de levar a "cara do Brasil" ao exterior, a TV Brasil iniciou hoje as transmissões de seu canal em 49 países africanos, entre eles nações de língua portuguesa, como Angola, Moçambique e Cabo Verde. Acordo firmado com uma operadora de TV por assinatura do continente vai permitir que a TV Brasil Internacional esteja no pacote básico de assinantes, sem custos extras. O governo pretende levar o canal "em breve" a Estados Unidos, Japão, Europa e América Latina.