TV Brasil atinge menos de 1% do País

A TV Brasil, emissora estatal federal, que faz um ano esta semana, planeja instalar, a partir de 2009, 39 repetidoras, para espalhar pelo País seu sinal aberto, que atualmente só chega a Rio, Maranhão e Brasília, e entra em São Paulo a partir de terça-feira só por recepção digital. As retransmissoras anunciadas pela presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), jornalista Tereza Cruvinel, se somarão a uma rede de 24 televisões públicas que compartilhará um mínimo de 10 horas de programação diária. Elas podem engrossar a lista de polêmicas que cercaram a "TV Lula" - como o PSDB e o DEM a batizaram, acusando-a de oficialismo - e envolveram a saída de diretores por divergências, um editor denunciando suposta censura e até uma greve de funcionários. "Há localidades do Brasil aonde a rede pública não chega", diz Tereza. "Nesses lugares, estamos requisitando canais analógicos de retransmissão. É só um transmissor, e aí você faz um acordo com alguém que tenha uma torre ou um prédio elevado, instala e retransmite a programação naquela área." Ela estima em R$ 800 mil o custo de cada retransmissora. O orçamento da empresa é de R$ 350 milhões, valor que deverá ser mantido em 2009. Somado aos cerca de R$ 20 milhões de patrocínios e prováveis R$ 80 milhões da Contribuição para a Comunicação Social, a ser deduzida do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e ainda a ser regulamentada, deverá garantir recursos para a empresa tocar seus planos, mesmo em tempos de crise econômica. No total, a EBC está investindo R$ 100 milhões em equipamentos. Tem 1.440 funcionários, dos quais 250 na TV Brasil. Atualmente, a TV Brasil só atinge a maior parte do território nacional por antena parabólica. Seu sinal aberto chega a menos de 1% das cidades: apenas 52 dos 5.564 municípios brasileiros. O público potencial é de pouco mais de 26 milhões de telespectadores, mas a audiência só supera o traço em alguns programas especiais. Criada pela fusão da estatal Radiobrás (criada pela ditadura militar para reunir emissoras oficiais de rádio e um canal de TV em Brasília) com a TV Educativa, que tinha canais no Rio e no Maranhão, a nova emissora começou transmitindo para essas praças em VHF, UHF e emissoras a cabo. Levou um ano para montar uma estrutura que lhe permitisse colocar no ar seu canal aberto em São Paulo. BALANÇO A emissora viveu um parto sobressaltado. No começo, preencheu sua grade mantendo muitos programas de suas antecessoras. "Tivemos resultados bastante críticos no primeiro semestre", conta Tereza. Depois da aprovação, em março, a estatal viveu a incerteza da incorporação da Radiobrás pela EBC. "Enquanto a EBC não incorporou a Radiobrás, não teve orçamento, não teve quadro de pessoal e seus diretores não puderam praticar nenhum ato de gestão." Ela ressalta que a EBC existia nominalmente e seu orçamento era o da Radiobrás. Depois da incorporação, divergências internas levaram à saída de Orlando Senna do cargo de diretor-geral, e de Mário Borgneth da diretoria de Relacionamento e Rede. "Foi um momento muito ruim", diz Tereza. Ainda no primeiro semestre, o jornalista Luiz Lobo, então editor-chefe do Repórter Brasil, foi demitido e denunciou supostas pressões do Palácio do Planalto para censurar matérias sobre temas que desagradariam ao governo. Em 29 de outubro, funcionários da EBC (basicamente, ex-integrantes da Radiobrás, incluindo rádios controladas pela empresa) decidiram entrar em greve. O movimento durou apenas um dia, mas o problema que o gerou permanece: a diferença salarial entre os empregados de carreira da antiga estatal, com piso para repórteres de R$ 2.760, e os contratados já pela nova empresa, que ganham até R$ 7 mil. Uma comissão de empregados ainda discute a questão com a direção da EBC.